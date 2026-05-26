Denunce via smartphone con l'app IO | la svolta digitale dei Carabinieri per risparmiare tempo e risorse

I Carabinieri stanno sviluppando la possibilità di ricevere denunce tramite l'app IO, consentendo ai cittadini di segnalare i fatti direttamente dallo smartphone. Il comandante generale dell'Arma ha confermato questa novità, sottolineando che la tecnologia non eliminerà il presenza umana nelle procedure. La funzione dovrebbe essere implementata prossimamente, con l’obiettivo di semplificare le procedure e ridurre i tempi.

Presto l'app IO potrebbe consentire ai cittadini di sporgere denunce ai Carabinieri da smartphone. Ad annunciare la digitale è il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, che però rassicura: "La tecnologia non sostituirà il fattore umano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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