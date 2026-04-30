Priverno-Terracina 60 milioni per riaprire la linea ferroviaria

Priverno e Terracina tornano ad essere collegati da una linea ferroviaria dopo anni di chiusura. Il governo ha stanziato 60 milioni di euro per riattivare il servizio, che riprenderà tra qualche mese. L’investimento prevede lavori di messa in sicurezza e rinnovo delle infrastrutture. La riapertura interessa principalmente pendolari e studenti, che potranno beneficiare di un collegamento più rapido e affidabile tra i due centri.

Terracina, 30 aprile 2026 – “È una giornata storica per i pendolari della provincia di Latina. Lo stanziamento complessivo di 60 milioni di euro per il ripristino della linea ferroviaria Priverno–Terracina rappresenta un risultato atteso da anni e un passo decisivo per il potenziamento della mobilità nel territorio, ma anche per il rilancio del turismo e per il rafforzamento dei collegamenti con le isole. Si tratta di un intervento strategico che conferma una rinnovata e concreta attenzione verso Terracina e l’intera provincia, con effetti positivi sullo sviluppo economico e, soprattutto, sulla qualità della vita dei cittadini. Il mio...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Terracina e Priverno, scoperti fusti di vernice sversati sulla spondaTerracina, 13 aprile 2026 – Non è solo una questione di licenze o di pesca fuori orario. Leggi anche: Frana di Petacciato: lavori da stasera per riaprire il tratto della linea ferroviaria Pescara-Bari venerdì Più tempo per l'autostrada A14 e le statali danneggiate Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: TERRACINA | Via libera a 60 milioni per il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina; LEGA: 60 MILIONI PER TRATTA FERROVIARIA TERRACINA-PRIVERNO E 12 MILIONI PER PEDEMONTANA; Terracina torna in treno: 60 milioni per riaprire la linea e superare il sasso; Linea Priverno–Terracina, stanziati 60 milioni: verso il ripristino del collegamento ferroviario. Priverno-Terracina, 60 milioni per riaprire la linea ferroviariaTerracina, 30 aprile 2026 – È una giornata storica per i pendolari della provincia di Latina. Lo stanziamento complessivo di 60 milioni di euro per il ripristino della linea ferroviaria Priverno–Terr ... ilfaroonline.it Ferrovia Priverno-Terracina, via libera in Commissione al finanziamento da 60 milioni per la riaperturaApprovato in Commissione al Senato l’emendamento da 60 milioni per il ripristino della ferrovia Priverno-Terracina. Benefici per mobilità e territorio ... latinaquotidiano.it Riflessione a caldo. L'ottava commissione permanente del Senato, presieduta da Claudio Fazzone (primo firmatario), ha approvato un emendamento da 60 milioni di euro per il ripristino della tratta ferroviaria Priverno–Fossanova–Terracina.. La Regione Lazi - facebook.com facebook