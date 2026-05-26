Ferrari Luce | la prima elettrica di Maranello divide appassionati investitori e puristi

Ferrari ha presentato la sua prima vettura 100% elettrica, denominata Ferrari Luce. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra appassionati, investitori e puristi del marchio. La vettura presenta un sistema di propulsione completamente elettrico, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche o sui tempi di produzione. La presentazione ha generato discussioni sulle scelte di Ferrari nel settore delle auto a zero emissioni.

No, il problema di Ferrari Luce non è il tipo di propulsione. La prima Ferrari totalmente elettrica delude un po’ tutti: appassionati, investitori, puristi e in generale l’opinione pubblica sembra concordare sul dubbio gusto estetico di un auto che non ha l’identità di una vera Ferrari a parte il prezzo superiore al mezzo milione di euro. La scelta stilistica è il vero e più grande problema della nuova era Ferrari che, se questa sarà solo la prima di una lunga serie, sembra essere destinata al fallimento di idee e tradizioni che da fin dalla nascita del noto brand italiano l’ha contraddistinta e fatta conoscere a livello mondiale. Se dalla... 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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Ferrari Luce: la prima Ferrari elettrica della storia divide il mondo

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