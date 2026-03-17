Sognando Rosso | Il documentario sugli anni di Luca Cordero di Montezemolo alla Ferrari su Sky

Il documentario “Sognando Rosso” racconta gli anni di Luca Cordero di Montezemolo alla guida della Ferrari. È stato diretto, prodotto e scritto dallo sceneggiatore di “Senna” Manish Pandey, con la collaborazione di Christopher M. come co-direttore. La produzione è visibile su Sky e si concentra sugli eventi principali di quel periodo.

Sognando Rosso, il documentario diretto, prodotto e scritto dallo sceneggiatore di Senna, Manish Pandey, e co-diretto da Christopher M. Armstrong, in arrivo dal 20 marzo su Sky Documentaries, in streaming su NOW e disponibile on demand e dal 27 marzo su Sky Sport Arena, racconta l’incontro tra Chris Harris, celebre volto di Top Gear, e Luca Cordero di Montezemolo. Il documentario mescola rare immagini d’archivio e ricordi per raccontare la storia di un uomo che ha definito il motorsport moderno e il business italiano e che ha salvato la Ferrari, non una, ma ben due volte. Scelto personalmente da Enzo Ferrari nel 1973 per guidare la Scuderia Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo ha supervisionato il Campionato Mondiale di Niki Lauda nel 1975 e ha gettato le basi per il ritorno al dominio della Ferrari. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

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