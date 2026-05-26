Il presidente di Ferrari ha presentato al Capo dello Stato il nuovo modello della casa automobilistica. L'evento si è svolto al Quirinale e ha coinvolto anche la consegna simbolica di una lampadina, simbolo di attenzione al tema ambientale. La presentazione è avvenuta in un contesto istituzionale, senza dettagli su specifiche tecniche o caratteristiche del veicolo. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a date di lancio o piani futuri.

La Ferrari Luce, corre veloce verso un futuro sempre più ecologico e a tutela dell’ambiente. Maranello ha accettato le sfide imposte dalla nuova era tecnologica che guardano sempre più alla necessità di contemperare forme di progresso e futuro sempre più green.La Ferrari Luce, una vettura 100% elettrica, ridefinisce le regole che vanno ad impattare sia il mondo delle corse automobilistichee sia gli aspetti culturali più generali legati al rispetto per l’ambiente. Un passo importante per il mondo delle supercar di lusso quello messo in atto dalla casa di Maranello, che però non ha trovato un riscontro critico positivo.Tanto che a Piazza Affari la nuova Ferrari Luce ha causato un crollo del Brand in Borsa (-6%). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ferrari Luce al Quirinale accende una lampadina per il green

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