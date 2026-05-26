ferrari azioni in calo in borsa

Oggi, 26 maggio, le azioni di Ferrari hanno registrato una diminuzione in Borsa, con l’indice di Milano che ha aperto in perdita. Durante la seduta, il valore delle azioni è rimasto in calo senza segnali di recupero. La giornata si è conclusa con un andamento negativo, confermando il trend di apertura. Non sono stati comunicati eventi specifici che abbiano influenzato questa performance.

Andamento di seduta odierno in negativo oggi, 26 maggio, per la Borsa di Milano, dopo un’apertura col segno meno. In deciso calo le azioni di Ferrari, il cui titolo è arrivato a cedere in mattinata il 7,7%%. Il pesante ribasso arriva all’indomani della presentazione, anche al Quirinale da Mattarella, di ‘Ferrari Luce’, la prima vettura elettrica del Cavallino. Il titolo della casa di Maranello ha poi lievemente ridotto le perdite a- 6,5%. Negativi anche i titoli di Brunello Cucinelli (-2,31%), Moncler (-1,88%) e Inwit (-1,46%). In rialzo invece Saipem (+2,18%), Amplifon (+1,77%), Stm (+1,59%) e Tenaris (+1,4%). In deciso rialzo De Nora, che conquista il 7,76% nel giorno dell’annuncio dell’acquisizione di Bw Water. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ferrari cresce ancora, ma il titolo scende in Borsa

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