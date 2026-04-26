Carlo Fenizi intervista al regista del film La sobrietà | La fantasia è la forma più vera della realtà

Da virgilio.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un cinema che nasce prima ancora di essere immagine: è un impulso, una tensione interiore, una necessità quasi fisica di dare forma a ciò che sfugge. Parlare con Carlo Fenizi significa entrare esattamente in questo territorio instabile, dove la linea di confine tra realtà e immaginazione non è mai definitiva, ma continuamente riscritta. La sobrietà, il suo nuovo film disponibile su Prime Video dal 27 aprile, si presenta infatti come un’opera che rifiuta ogni equilibrio apparente, per esplodere in una dimensione grottesca, metacinematografica e profondamente personale. Nel suo lungometraggio, Carlo Fenizi costruisce un universo frammentato e iperbolico, popolato da figure che oscillano tra caricatura e verità, tra finzione dichiarata e autenticità disturbante.🔗 Leggi su Virgilio.it

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