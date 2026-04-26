C’è un cinema che nasce prima ancora di essere immagine: è un impulso, una tensione interiore, una necessità quasi fisica di dare forma a ciò che sfugge. Parlare con Carlo Fenizi significa entrare esattamente in questo territorio instabile, dove la linea di confine tra realtà e immaginazione non è mai definitiva, ma continuamente riscritta. La sobrietà, il suo nuovo film disponibile su Prime Video dal 27 aprile, si presenta infatti come un’opera che rifiuta ogni equilibrio apparente, per esplodere in una dimensione grottesca, metacinematografica e profondamente personale. Nel suo lungometraggio, Carlo Fenizi costruisce un universo frammentato e iperbolico, popolato da figure che oscillano tra caricatura e verità, tra finzione dichiarata e autenticità disturbante.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Carlo Fenizi, intervista al regista del film La sobrietà: “La fantasia è la forma più vera della realtà”

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Argomenti più discussi: Carlo Fenizi, intervista al regista del film La sobrietà: La fantasia è la forma più vera della realtà; Michele Venitucci: Il dietro le quinte del cinema? A volte è peggio di 'Boris'; Amanda Lear: Con Carrà e Zanicchi ci truffarono in Sudamerica. Felice di fare la suora in un film; Arrivo e lui mi apre in pigiama. La suite buia, sul letto una bionda in lingerie. Mi prende il panico e fuggo. Questo episodio mi turba ancora: lo rivela Amanda Lear.

ANTEPRIMA ASSOLUTA Su Prime Video arriva 'La Sobrietà', il nuovo film del regista foggiano Carlo Fenizi - facebook.com facebook

Il 27 aprile esce il film "La Sobrietà" del giovane regista Carlo Fenizi. Nel cast, oltre a Carmen Russo e Cloris Brosca (...quella della Luna Nera, ricordate), c'è un'insolita Amanda Lear che interpreta il ruolo di una suora! ...e con questo possiamo dire di averle x.com