David Donatello 2026 Mattarella scherza con Bisio su suo film | A volte realtà supera fantasia

Durante la cerimonia di presentazione delle candidature ai David di Donatello al Quirinale, il presidente della Repubblica ha scambiato alcune battute con l’attore Claudio Bisio. In un momento improvviso, Mattarella ha commentato sul film del presentatore dicendo che a volte la realtà supera la fantasia. L’incontro ha visto un siparietto tra il capo dello Stato e l’attore, con un tono leggero e spontaneo.

Siparietto fuori programma al Quirinale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’attore Claudio Bisio, presentatore della cerimonia per le candidature ai David di Donatello. Prima del suo intervento, il capo dello Stato ha ringraziato Bisio e ha ricordato il film in cui interpretava un uomo qualunque eletto per errore presidente della Repubblica, con una conseguente catena di eventi divertenti e strampalati, non privi di satira e critica sociale. “L’ho visto ma non si preoccupi: a volte la realtà supera la fantasia, anche quella del cinema”, ha scherzato Mattarella. Questo articolo David Donatello 2026, Mattarella scherza...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - David Donatello 2026, Mattarella scherza con Bisio su suo film: "A volte realtà supera fantasia" David Donatello 2026, Mattarella scherza con Bisio su suo film: A volte realtà... Notizie correlate David Donatello 2026, i candidati da Mattarella: “Cinema ha camminato con la Repubblica”“Ricorre quest’anno l’ottantesimo di ‘Sciuscià’, di Vittorio De Sica, punta tra le più alte del neorealismo, che l’anno dopo vinse il primo Oscar... Maricetta Lombardo al Quirinale con Mattarella: c'è anche lei tra i candidati ai David di Donatello 2026Dal set al cuore delle istituzioni, con un nuovo traguardo da raggiungere che conferma un percorso di altissimo livello. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Premi 'David di Donatello', la cerimonia di presentazione dei candidati al Quirinale con Mattarella; David di Donatello, Mattarella accoglie l'appello del settore: Non c’è Italia senza cinema -; La vita da grandi di Greta Scarano candidata ai David di Donatello come Migliore regista esordiente; David di Donatello 2026, 'Una battaglia dopo l’altra miglior film Internazionale. David Donatello 2026, Mattarella scherza con Bisio su suo film: A volte realtà supera fantasia(LaPresse) - Siparietto fuori programma al Quirinale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l'attore Claudio Bisio, presentatore della cerimonia per le candidature ai ... ilmattino.it David di Donatello 2026, al Quirinale il cinema italiano chiede ascolto, Giuli e Mattarella rispondonoLa realtà a volte supera la fantasia, anche quella del cinema, così esordisce il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mentre scherza con ... ciakmagazine.it la Repubblica. . Come da tradizione i candidati ai David di Donatello, che si assegnano il 6 maggio in una cerimonia in diretta da Cinecittà e in programma su Rai 1, incontrano il presidente Sergio Mattarella al Quirinale. Il ministro Alessandro Giuli nel suo disc - facebook.com facebook David Donatello, Mattarella: cinema patrimonio del Paese, va sostenuto. Siate audaci, create liberi x.com