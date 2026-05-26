Un uomo di 22 anni, di origini italiane e marocchine, è stato arrestato a Reggio Emilia. Secondo quanto riportato, avrebbe pianificato un attacco durante una partita di basket nel centro della città. La polizia ha fermato il sospetto prima che potesse mettere in atto il suo piano. Si tratta di un soldato dell’Isis, secondo le fonti investigative.

Ventiduenne italomarocchino arrestato a Reggio Emilia: voleva colpire nel cuore della città in concomitanza con un match di basket. È accusato anche di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Non è il terrorismo delle cellule internazionali, dei kalashnikov o dei combattenti addestrati nel deserto siriano. Naggay Jaber, nato a Montecchio Emilia nel 2004 da genitori marocchini e fermato dagli investigatori della Digos di Reggio Emilia, coadiuvati dagli agenti della Sezione antiterrorismo e coordinati dalla Direzione centrale di polizia di prevenzione e dalle Procure di Reggio e di Bologna, è accusato di essersi «posto a disposizione dell’Isis» mostrando una «concreta e incondizionata disponibilità» a compiere violenze jihadiste. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Fermato un altro soldato dell’Isis. Preparava una strage alla partita

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