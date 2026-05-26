Fermate tutto fermi Roland Garros caos e poi stop alla partita | pubblico gelato

Notizia in breve

Durante una partita di Roland Garros, è stato dato l’ordine di fermare il gioco con un enunciato che ha causato confusione tra il pubblico. La partita è stata interrotta e successivamente sospesa. L’evento ha generato un clima di incertezza tra gli spettatori, che sono rimasti immobili e senza parole. La sospensione si è verificata nel corso di una giornata di grande affluenza, attirando l’attenzione di numerosi media internazionali.