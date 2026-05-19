Il tennista ha deciso di trascorrere alcuni giorni in Alto Adige, interrompendo temporaneamente la preparazione in vista del torneo di Parigi. La scelta di prendersi una pausa è stata comunicata dallo staff, che ha ritenuto opportuno fermare l’atleta prima dell’inizio della competizione. La decisione arriva in un momento in cui si parla molto delle condizioni fisiche del giocatore, con l’obiettivo di preservare la sua integrità prima della partita più importante della stagione.

? Domande chiave Come influenzerà la stanchezza fisica la sua prestazione a Parigi?. Perché lo staff ha deciso di fermare il numero uno?. Chi aiuterà Sinner a gestire i crampi visti contro Medvedev?. Quanto sarà determinante questo isolamento per la conquista del Roland Garros?.? In Breve Complimenti da Carlos Alcaraz e Novak Djokovic dopo il titolo al Foro Italico.. Oltre 5,5 milioni di spettatori hanno seguito il match point su TV8.. Crampi contro Medvedev hanno spinto lo staff a programmare lo stop fisico.. Trasferimento a Parigi previsto tra giovedì o venerdì per allenamenti specifici.. Sinner si riposa in Alto Adige dopo il trionfo a Roma per preparare l’assalto al Roland Garros, scegliendo di staccare la spina con la famiglia e Laila prima del prossimo impegno a Parigi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner si rifugia in Alto Adige: stop per l’assalto al Roland Garros

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