Paolini e Berrettini hanno iniziato il torneo a Roland Garros con vittorie nei rispettivi match di primo turno. Successivamente, si sono svolti i derby francesi tra i tennisti italiani, tra cui Cobolli e Pellegrino. I giocatori affrontano ora avversari come Yastremska e Fucsovics, che rappresentano il prossimo ostacolo. La sfida tra Cobolli e Pellegrino prosegue, mentre si aspetta di vedere chi supererà gli incontri iniziali.

? Domande chiave Chi riuscirà a superare lo scoglio iniziale di Yastremska e Fucsovics?. Come influenzerà il derby Cobolli-Pellegrino le ambizioni degli italiani?. Quali sfide attendono Swiatek e Rybakina sul campo centrale?. Perché la gestione fisica mattutina sarà decisiva per Paolini e Berrettini?.? In Breve Cobolli e Pellegrino si sfidano sul campo 14 alle ore 11.. Swiatek affronta Jones e Rybakina gioca contro la slovena Erjavec.. Humbert sfida Mannarino e Gaston affronta Monfils sul campo Philippe Chatrier.. Paolini e Berrettini debuttano alle 11 contro Yastremska e Fucsovics.. Lunedì 25 maggio a Parigi la seconda giornata del Roland Garros vedrà Jasmine Paolini e Matteo Berrettini impegnati fin dalle ore 11 con i rispettivi esordi nel torneo sulla terra battuta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roland Garros: Paolini e Berrettini esordiscono, poi i derby francesi

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