Jonas Vingegaard ha vinto la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, dominando anche la salita di Carì. Il danese si conferma leader della classifica generale dopo aver conquistato questa frazione. Felix Gall ha dichiarato di sentirsi bene e di aver iniziato bene l’ultima settimana di gara. La corsa si è infiammata sulla salita, dove Vingegaard ha preso il comando, lasciando gli altri concorrenti a distanza.

Quando la strada incomincia a salire, il Giro d’Italia 2026 ha un solo padrone: Jonas Vingegaard. Il danese domina anche la salita di Carì e si porta a casa la sedicesima frazione della Corsa Rosa, mettendo un altro sigillo sulla classifica generale. Il fuoriclasse della Visma stacca tutti a 6 chilometri dal traguardo e prosegue da solo fino all’arrivo, ottenendo la quarta vittoria in questo Giro. Dietro si formerà un gruppetto guidato da Egan Bernal all’inseguimento di Vingegaard. Nel finale è Felix Gall ad allungare, prendendosi nuovamente una seconda posizione ad 1’09” dal vincitore. Dietro di lui Jai Hindley (1’11”) e Thymen Arensman (1’14”). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Felix Gall insegue Vingegaard: “Oggi mi sentivo bene, ottimo modo per iniziare l’ultima settimana”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Felix Gall: “Oggi non avevo le gambe, non c’è modo di battere Vingegaard”Felix Gall si è classificato secondo alla quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una tappa di montagna di 133 km da Aosta a Pila.

Giro d’Italia 2026, Felix Gall: “Oggi non avevo le gambe, non c’è modo di battere Vingegaard”Felix Gall si è classificato secondo nella quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 133 km con partenza da Aosta e arrivo a Pila.

Temi più discussi: I numeri di Felix Gall: scalatore moderno che non si piega a Vingegaard; La seconda prova del Giro di Vingegaard; Felix Gall spiana il Corno alle Scale per Jonas Vingegaard il cannibale; Giro d’Italia, sprint vincente di Fredrik Dversnes Lavik nella Voghera-Milano.

Felix Gall: Oggi non avevo le gambe, non c’è modo di battere VingegaardFelix Gall si è piazzato al secondo posto al termine della quattordicesima frazione del Giro d’Italia 2026, contrassegnata da un duro percorso di montagna ... oasport.it

Felix Gall: Contento di essere stato battuto solo da Vingegaard, il piano non era attaccareÈ Jonas Vingegaard a trionfare sull'arrivo di Corno alle Scale nella nona tappa del Giro d'Italia 2026. Il danese mette il secondo sigillo sulla Corsa ... oasport.it