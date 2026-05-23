Felix Gall si è classificato secondo nella quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 133 km con partenza da Aosta e arrivo a Pila. La tappa, caratterizzata da un percorso di montagna, ha visto Gall commentare di non aver avuto le gambe e di non poter competere con il vincitore della frazione, Vingegaard.

Felix Gall si è piazzato al secondo posto al termine della quattordicesima frazione del Giro d’Italia 2026, contrassegnata da un duro percorso di montagna lungo 133 km che ha visto una partenza da Aosta ed un arrivo da Pila. Il corridore in forza alla Decathlon CMA CGM Team non è riuscito a tenere il passo del grande favorito di giornata, nonché di tutta la competizione, ovvero Jonas Vingegaard, il quale si è imposto con un vantaggio di 49 secondi rispetto all’austriaco. Il podio è stato poi completato da Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe), terzo a 0’58’’. In classifica generale invece il ciclista si trova attualmente al terzo posto con un ritardo di 2’50’’ rispetto al fuoriclasse del Team Visma I Lease a Bike, adesso in maglia rosa precedendo Alfonso Eulalio (Bahrain-Victorious), secondo a 2’26’’. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, Felix Gall: “Oggi non avevo le gambe, non c’è modo di battere Vingegaard”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia - ÉTAPE 7 / STAGE 7 | Felix Gall second à 13 secondes de Jonas Vingegaard !

Sullo stesso argomento

Giro d’Italia 2026, Felix Gall: “Non avrei potuto fare di più. Le gambe comunque ci sono”La cronometro da Viareggio a Massa ha sicuramente segnato la classifica generale e dato un bello scossone al Giro d’Italia 2026.

Giro d’Italia, show al Corno alle Scale: Vingegaard trionfa davanti a Felix GallColpo grosso dell’alieno scandinavo, che completa i 184 km di questa 9a tappa del Giro d’Italia 2026 in 4 ore, 20 minuti e 21 secondi, regalandosi...

Giro d’Italia 2026, Felix Gall ha le idee chiare per oggi: Proverò a seguire Vingegaard x.com

[Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Stage 14: Aosta > Pila reddit

Giro d'Italia, l'imperturbabile estasi di Jonas VingegaardLe prime montagne del Giro hanno donato ai volti dei corridori forme carnevalesche. Solo Jonas Vingegaard ha mantenuto il suo aspetto e la sua espressione. Il danese ha vinto la 14a tappa e ha indossa ... ilfoglio.it

Giro d’Italia 2026, Felix Gall ha le idee chiare per oggi: Proverò a seguire Vingegaard© SirottiFelix Gall ha le idee chiare su quello che dovrà fare nel tappone ... msn.com