Fedez e Giulia Honegger si sono trasferiti in una nuova abitazione, in attesa di un bambino. La coppia ha annunciato l’arrivo di un figlio e ha condiviso alcune immagini del trasloco. La nuova casa si trova in un quartiere residenziale, e tra gli oggetti visibili ci sono scatoloni e mobili già sistemati. La coppia non ha fornito dettagli sulle dimensioni o caratteristiche dell’immobile.

Nuova casa, nuova vita e, soprattutto, nuova famiglia in arrivo. Fedez sembra aver messo un altro tassello importante nel suo presente con Giulia Honegger, la compagna con cui aspetta un figlio. Nessun annuncio in grande stile, stavolta, e nessuna visita guidata dell’appartamento come nei video da casa dei vip: è bastata una foto sui social, con l’aria un po’ caotica e tenera dei traslochi (quelli veri), per accendere la curiosità dei fan. Perché quando Fedez cambia casa, si sa, non è mai soltanto una questione di scatoloni. Anche se tra questi ultimi spuntano cimeli “nerd” che fanno sorridere. Il trasloco di Fedez è social. Il dettaglio è arrivato da Instagram, dove Fedez ha condiviso uno scatto che racconta la confusione e lo stress del trasloco e che ufficializza ancora una volta il suo impegno con Giulia Honegger. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fedez trasloca con Giulia Honegger: cosa porta nella nuova casa

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Fedez passeggia con Giulia Honneger. La sua nuova fidanzata é incinta

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#Fedez trasloca con Giulia Honegger dopo la gravidanza annunciata e cerca una casa più grande a Milano. Nei social compaiono scatoloni, arredi vintage e dettagli del nuovo appartamento scelto dalla coppia. x.com

Fedez trasloca con Giulia Honegger: cosa porta nella nuova casaFedez trasloca con Giulia Honegger in vista dell’arrivo del loro bambino: nella nuova casa spuntano ricordi personali e oggetti nerd ... dilei.it

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