Fedez ha pubblicato una foto sui social che mostra il trasloco nella loro nuova casa, con in braccio il figlio più piccolo. La scena è stata scattata durante le operazioni di spostamento, mentre la coppia si prepara ad accogliere il primo figlio, ancora in attesa. La foto ritrae il rapper, la compagna e il bambino, con scatoloni e mobili visibili sullo sfondo.

Nuova casa e nuova vita per Fedez: nelle ultime ore il rapper ha condiviso sui social una foto che sembra confermare il trasloco insieme alla compagna Giulia Honegger, attualmente in dolce attesa del loro primo figlio. Giulia Honegger (da Instagram di Fedez) Nello scatto pubblicato online, Giulia appare accovacciata sul pavimento tra scatoloni, sacchetti di carta e oggetti ancora da sistemare all’interno di quello che sembrerebbe essere il nuovo appartamento della coppia a Milano. A colpire i fan sono stati alcuni dettagli dell’arredamento già visibili nella foto, come un’insegna vintage del fast food Burghy appesa alla parete e il celebre flipper dei Ghostbusters che Fedez aveva già nella casa precedente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Fedez, nuova casa con Giulia Honegger: la foto del trasloco con il bimbo in arrivo

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Fedez e Giulia Honegger Un Nuovo Inizio e un Trasloco Importante

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