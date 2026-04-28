Fedez ha condiviso sui social una dedica ironica rivolta a una persona speciale, ringraziandola per aver portato luce e serenità nella sua vita. La dedica è stata fatta in occasione del raggiungimento del disco d’oro con la canzone “Male necessario”, brano presentato al Festival di Sanremo 2026 in coppia con Marco Masini, che si è classificato al quinto posto. L’artista ha celebrato così il traguardo, avvenuto lunedì 27 aprile.

Fedez ha voluto festeggiare ieri, lunedì 27 aprile, il disco d’oro ottenuto con “ Male necessario “, il brano presentato in coppia con Marco Masini al Festival di Sanremo 2026 e arrivato al quinto posto. Per l’occasione, l’artista ha condiviso sui social una dedica speciale rivolta alla fidanzata Giulia Honegger e al suo nuovo cane, Maurizio. Sul suo profilo Instagram, Fedez ha pubblicato una serie di fotografie che lo ritraggono con la compagna e con il cucciolo appena arrivato, commentando con ironia: “Male necessario è disco d’oro e voglio dedicarlo ad una persona speciale che ha riportato luce e serenità nella mia vita. Grazie Maurizio”. La relazione tra Fedez e Giulia Honegger si è consolidata pubblicamente durante l’estate del 2025.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Male necessario è disco d’oro e voglio dedicarlo ad una persona speciale che ha riportato luce e serenità nella mia vita. Grazie Maurizio”: la dedica (ironica) di Fedez

Fedez & Marco Masini – Male necessario | Sanremo 2026 (AI Song – Immaginazione Artistica)

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