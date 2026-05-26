Fedez cambia casa | il trasloco con Giulia Honegger tra scatoloni e sala giochi smontata

Fedez ha iniziato il trasloco nella nuova abitazione insieme a Giulia Honegger, con cui ha una relazione e che aspetta un bambino. Le immagini mostrano scatoloni e una sala giochi smontata, segno delle operazioni di trasferimento. La coppia si prepara a vivere questa fase di cambiamento con il bambino in arrivo.

Fedez è pronto per cambiare casa e per dare il via a una nuova vita di famiglia con Giulia Honogger e il bebè in arrivo: ecco le foto del trasloco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Fedez cambia tutto con Giulia Honegger: la rivelazione

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