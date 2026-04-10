Recentemente sono circolate voci e foto rubate che hanno alimentato le speculazioni sulla gravidanza di Giulia Honegger. Fedez ha confermato questa notizia condividendo una foto sui social media. La conferma ufficiale arriva dopo settimane di indiscrezioni e piccoli indizi diffusi sui canali online. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, rendendo il tema di attualità nel mondo dello spettacolo.

Dopo foto rubate, rumors e piccoli indizi, la notizia sembra finalmente ufficiale: Giulia Honegger è incinta. A confermarlo, seppur senza parole è proprio Fedez. Il rapper ha condiviso nelle sue storie una foto che non lascia più dubbi. Un nuovo fratellino o una sorellina per Leone e Vittoria e una grande bellissima avventura per una coppia che sembra vivere la propria storia con grande serenità. Fedez, la foto che conferma la gravidanza di Giulia Honegger In aggiornamento . 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulia Honegger è incinta, Fedez conferma le voci con una foto

“Fedez conferma la gravidanza di Giulia Honegger”: la foto pubblicata a Pasqua e le voci sul matrimonio nel 2027Fedez conferma la notizia della gravidanza di Giulia Honegger con una storia Instagram in cui si intravede il pancino della compagna.

Giulia Honegger incinta, il dolce “annuncio” di Fedez dopo le voci sulla gravidanzaOrmai sembrano esserci pochi dubbi riguardo alla gravidanza di Giulia Honegger, compagna di Fedez.

FEDEZ papà per TERZA volta: GIULIA HONEGGER incinta conferma Chi

Temi più discussi: Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio? E c'è già chi parla di nozze...; Fedez spiazza gli amici a Pasqua: sposerà Giulia Honegger (già incinta del terzo figlio); Fedez mostra su Instagram il pancino di Giulia Honegger: A breve l’annuncio; Nozze in vista per Fedez e Giulia Honegger? Intanto spunta la foto del pancino in attesa.

Giulia Honegger è incinta: la prima foto del pancione pubblicata da FedezGiulia Honegger è incinta. Non ci sono più dubbi. Fedez e la sua compagna hanno vissuto la prima fase di questo momento delicato quanto felice in assoluta riservatezza, senza preoccuparsi di confermar ... fanpage.it

Giulia Honegger incinta: la foto pubblicata da Fedez toglie ogni dubbioNegli ultimi mesi il gossip attorno a Fedez e alla sua attuale compagna Giulia Honegger si è fatto sempre più insistente. In particolare, a catturare l’attenzione del pubblico è stata una voce che cir ... tuttosulgossip.it

È arrivato pochi minuti fa nelle stories di Fedez e il web è già impazzito Nessun comunicato, nessuna frase esplicita… ma il messaggio sembra chiarissimo: la storia con Giulia Honegger entra in una nuova fase Dopo settimane di indizi e rumors, il rapper - facebook.com facebook