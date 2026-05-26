Fedez cambia casa | lascia l’attico con la sala giochi e si prepara a diventare nuovamente padre

Fedez ha lasciato il suo attico, che fino a poco tempo fa ospitava una sala giochi con flipper e cabinati vintage. La decisione arriva mentre si prepara a diventare nuovamente padre. La casa, di recente, è stata svuotata degli arredi legati alla zona ricreativa. Non sono stati forniti dettagli sul nuovo alloggio né su eventuali cambiamenti nelle sue esigenze abitative. La notizia è stata comunicata attraverso post sui social network.

Fino a poche settimane fa, quella stanza ospitava una sala giochi con tanto di flipper e cabinati vintage. Adesso è piena di scatoloni: Fedez e Giulia Honegger traslocano. A dare la notizia è stato il cantante e podcaster, che ha postato una immagine su Instagram. Nella foto si vede la compagna, incinta, seduta per terra tra un cumulo di scatole di cartone. Il secondo trasloco. La coppia, che aspetta un bambino, lascia così l’attico di piazza Castello, a Milano, dove Fedez si era trasferito dopo la separazione dalla moglie Chiara Ferragni. La ex è rimasta a vivere nella casa di Citylife con i figli Leone e Vittoria, e con il cane Paloma. Nell’attico che affaccia sul Castello Sforzesco Fedez si era trasferito inizialmente da solo, con il suo cane Silvio, dopo un breve periodo passato in un altro appartamento. 🔗 Leggi su Open.online

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Fedez cambia casa

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