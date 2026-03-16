Valmontone lascia il cane chiuso in auto per andare in sala giochi

A Valmontone, un uomo di 46 anni residente a Cave è stato denunciato dai carabinieri per aver lasciato il suo cane chiuso all’interno di un’auto mentre si trovava in una sala giochi. L’episodio è stato segnalato alle autorità, che hanno avviato le indagini e proceduto con le verifiche. La denuncia riguarda il reato di abbandono di animali.

Valmontone, 16 marzo 2026 – I carabinieri della Stazione di Valmontone hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un operaio di 46 anni, residente a Cave, ritenuto responsabile del reato di abbandono di animali. L’intervento dei militari è scattato la sera del 14 marzo, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 da parte di un cittadino. Giunti nei pressi di una sala giochi in via Genazzano, i Carabinieri hanno trovato un cane chiuso all’interno di un’auto, lasciato nell’abitacolo con portiere e finestrini completamente serrati. Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno identificato e rintracciato il proprietario del veicolo e dell’animale, all’interno della sala e hanno proceduto alla contestazione del reato previsto dal Codice Penale a tutela del benessere degli animali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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