Il rapper ha annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio, confermando le voci circolate nelle ultime settimane. La notizia è arrivata tramite una storia su Instagram condivisa dallo stesso artista. La compagna, di nome Giulia Honegger, è in dolce attesa e si trova in fase avanzata della gravidanza. La coppia mantiene un basso profilo sulla loro vita privata, anche se le indiscrezioni sui social sono aumentate nel tempo.

Fedez sarà di nuovo padre. Dopo settimane di indiscrezioni, rumors e curve sospette immortalate sotto magliette leggere, è arrivata la conferma ufficiale attraverso una storia Instagram pubblicata dallo stesso rapper. L’immagine non lascia spazio a dubbi: Giulia Honegger, la sua compagna da circa un anno, è incinta. Il pancione, questa volta, non si nasconde dietro pose studiate o abiti strategici. È lì, visibile, celebrato in uno scatto che vale più di mille dichiarazioni. Fedez accompagna l’immagine con un solo commento: un cuoricino bianco. Niente parole. Solo l’essenziale. Ora che la conferma è arrivata, restano ancora molti dettagli sconosciuti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Fedez papà per la terza volta: ecco chi è Giulia Honegger, la madre in dolce attesa diventata virale sui social

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Giulia Honegger la nuova compagna di Fedez è incinta, Fedez ha confermato le voci che circolavano con una foto sui social. Tanti Auguri ragazzi - facebook.com facebook

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