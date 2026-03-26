Nonostante i loro trascorsi (sia mediatici che legali) siano quantomeno turbolenti, Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di deporre le armi in occasione dell'ottavo compleanno del primogenito Leone. Le foto esclusive di Diva e donna ritraggono un'atmosfera di ritrovata serenità, con i due ex coniugi immortalati insieme durante un party a tema "Laser Game". Questa reunion, avvenuta sotto gli occhi dei rispettivi familiari (erano presenti anche i nonni paterni), forse segna un punto di svolta significativo: l'obiettivo comune di preservare la serenità dei figli sembra aver prevalso sulle divergenze personali, aprendo la strada a una gestione più distesa del loro rapporto post-divorzio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chiara Ferragni e Fedez (con Giulia Honegger) insieme per il compleanno di Leone

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