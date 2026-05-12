Blue economy Cognolato Assiterminal | Servono regole certe e una voce unica del terminalismo

Da webmagazine24.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante del settore ha affermato che è necessario definire regole chiare e uniformi per il terminalismo in Italia, sottolineando l'importanza di una normativa semplificata. Inoltre, ha evidenziato la richiesta di avere una voce unitaria che rappresenti gli interessi del comparto, senza entrare in dettagli specifici o motivazioni.

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(Adnkronos) – "Servono regole certe, semplificazione normativa e una rappresentanza unica del terminalismo italiano". Lo ha dichiarato il presidente di Assiterminal, Tomaso Cognolato, a margine dell’Assemblea pubblica di Assiterminal, organizzata a Roma per i 25 anni dell’associazione, dedicata ai temi della portualità, della logistica e delle trasformazioni geopolitiche ed energetiche del settore. Sulla riconferma come. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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