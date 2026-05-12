Blue economy Cognolato Assiterminal | Servono regole certe e una voce unica del terminalismo

Un rappresentante del settore ha affermato che è necessario definire regole chiare e uniformi per il terminalismo in Italia, sottolineando l'importanza di una normativa semplificata. Inoltre, ha evidenziato la richiesta di avere una voce unitaria che rappresenti gli interessi del comparto, senza entrare in dettagli specifici o motivazioni.

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