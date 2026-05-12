Blue economy Cognolato Assiterminal | Servono regole certe e una voce unica del terminalismo
Un rappresentante del settore ha affermato che è necessario definire regole chiare e uniformi per il terminalismo in Italia, sottolineando l'importanza di una normativa semplificata. Inoltre, ha evidenziato la richiesta di avere una voce unitaria che rappresenti gli interessi del comparto, senza entrare in dettagli specifici o motivazioni.
(Adnkronos) – "Servono regole certe, semplificazione normativa e una rappresentanza unica del terminalismo italiano". Lo ha dichiarato il presidente di Assiterminal, Tomaso Cognolato, a margine dell’Assemblea pubblica di Assiterminal, organizzata a Roma per i 25 anni dell’associazione, dedicata ai temi della portualità, della logistica e delle trasformazioni geopolitiche ed energetiche del settore. Sulla riconferma come. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie correlate
Assiterminal, Tomaso Cognolato riconfermato presidente per il triennio 2026-2028Assiterminal riconferma all’unanimità Tomaso Cognolato alla presidenza per il triennio 2026-2028 nel corso dell’assemblea elettiva tenutasi a Roma.
Lo sciopero dei lavoratori della privata e delle Rsa, i sindacati: "Servono regole certe e diritti omogenei"I lavoratori della sanità privata e delle Rsa di Palermo hanno partecipato oggi, in occasione dello sciopero nazionale del settore proclamato da Fp...