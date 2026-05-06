Le associazioni artigiane del settore edile hanno espresso soddisfazione per l’inizio dell’esame dello schema di legge delega relativo al nuovo Codice dell’edilizia e delle costruzioni. La discussione si concentra sulla definizione di regole chiare e procedure più semplici, con l’obiettivo di favorire la realizzazione di cantieri e di stimolare investimenti nel settore. La proposta di legge delega rappresenta un passo importante in questa direzione.

ROMA – Cna Costruzioni e Anaepa Confartigianato apprezzano l’avvio dell’esame dello schema di legge delega per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni. Dopo oltre vent’anni dal Testo Unico, il settore ha bisogno di un quadro normativo più chiaro, stabile e coerente. La stratificazione delle norme ha prodotto incertezza, disomogeneità applicative e tempi amministrativi difficili da prevedere, con effetti diretti su costi, investimenti e programmazione delle imprese. La riforma rappresenta quindi un passaggio importante, a condizione che non si limiti a un riordino formale, ma intervenga sui nodi che bloccano l’attività edilizia: titoli, procedure, pareri, competenze e tempi.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Codice dell’edilizia, associazioni artigiane: “Regole chiare e procedure semplici per trasformare la riforma in cantieri e investimenti”

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