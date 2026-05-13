Ritorna il Festival Mangiacinema | evento speciale su Bertolucci con Michele Guerra e Francesco Barilli ospite d’onore

Il Festival Mangiacinema torna per una serata speciale dedicata a Bertolucci, con la presenza di Michele Guerra e Francesco Barilli come ospiti d’onore. L’evento, ideato e diretto dal giornalista Gianluigi Negri, ha visto la sua prima edizione nel 2014 e ha raggiunto la decima nel 2023. Questa manifestazione si svolge annualmente, riunendo appassionati di cinema e gastronomia.

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Ritorna per una sera il glorioso Festival Mangiacinema, diretto e creato dal giornalista Gianluigi Negri e svoltosi per dieci edizioni dal 2014 al 2023. Giovedì 21 maggio al Bistrot Corale Verdi di Parma si terrà uno speciale omaggio a Bertolucci (anzi, ai Bertolucci) con protagonista Michele.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Una Giornata Particolare, Cazzullo ritorna con uno speciale su San FrancescoRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... 'Bernardo Bertolucci. Il Novecento': Pierluigi Bersani dialoga con Michele GuerraGiovedì 14 maggio alle ore 18 all'Auditorium del Palazzo del Governatore si terrà l'incontro “Chiedimi cos’era il Novecento” con Pier Luigi Bersani a... Argomenti più discussi: Ritorna il Festival Mangiacinema: evento speciale su Bertolucci con Michele Guerra e Francesco Barilli ospite d’onore; Ritorna il Festival Mangiacinema: evento speciale su Bertolucci con Michele Guerra e Francesco Barilli ospite d’onore; L’AVESSE DETTO: LA DEONTOLOGIA DEL GIORNALISTA; Targa Florio, al via la 110ª edizione con il top dei piloti rally. UniPa capitale della gara tra sport, ricerca, cultura e intrattenimento.