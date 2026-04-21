Federica Brignone ha comunicato di sentirsi meglio e di essere tornata al J|medical per le cure. La sciatrice, che ha vinto due medaglie d'oro ai Giochi di Milano Cortina 2026, ha trascorso mesi tra successi e difficoltà. Ora, con un passo avanti nelle sue condizioni, si prepara a riprendere l’attività agonistica.

Federica Brignone, protagonista assoluta della stagione culminata con i due ori in superG e gigante ai Giochi di Milano Cortina 2026, guarda avanti con lucidità dopo mesi vissuti sul filo tra impresa e sofferenza. A margine dei Laureus World Sports Awards di Madrid, la campionessa di La Salle dato aggiornamenti rispetto alle sue condizioni fisiche. Federica deve convivere con le conseguenze del bruttissimo incidente dell’aprile 2025 in Val di Fassa. Dopo i risultati “miracolosi” ottenuti ai Giochi, oggi la priorità è una sola: recuperare pienamente. “ Inizio a stare un po’ meglio. Il primo mese post gare è stato un po’ tosto, perché mi sembrava di vedere non tanti miglioramenti “, ha raccontato a Sky Sport.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Brignone dà aggiornamenti sulle sue condizioni: “Sensazioni migliori, tornata al J|medical”

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