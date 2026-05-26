FC 26 TATER TOTS | LA NUOVA EVO GRATUITA E RIPETIBILE 5 VOLTE PER REGISTI ED ESTERNI COL RIGHELLO

Da imiglioridififa.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

EA Sports offre una nuova opportunità gratuita e ripetibile fino a cinque volte per i registri e gli esterni con il righello, denominata FC 26 “TATER TOTS”. La novità permette di migliorare le tecniche di manovra e le transizioni rapide nel gioco. Questa iniziativa mira a fornire strumenti pratici per affinare le strategie dei giocatori e dei team. La possibilità di ripetere l’allenamento fino a cinque volte consente di perfezionare le tecniche senza costi aggiuntivi.

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EA Sports lancia una nuova opportunità per perfezionare la manovra e le transizioni rapide del tuo club. È ufficialmente disponibile “Tater TOTS”, un’Evoluzione completamente gratuita focalizzata sul miglioramento dei passaggi lunghi e della velocità in campo aperto. Grazie alla possibilità di completarla ben cinque volte, si candida a essere lo strumento ideale per aggiornare più giocatori contemporaneamente. Analizziamo dettagli, requisiti e miglioramenti. Nelle partite più serrate di Ultimate Team, avere centrocampisti in grado di sventagliare con precisione millimetrica o esterni capaci di bruciare il terzino in velocità di punta fa tutta la differenza del mondo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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