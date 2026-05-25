FC 26 LA TROTTOLA | LA NUOVA EVO GRATUITA RIPETIBILE 5 VOLTE PER ATTACCANTI IMPRENDIBILI spinning top

Da imiglioridififa.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

EA Sports ha lanciato “La trottola”, una nuova evoluzione gratuita disponibile per cinque utilizzi ripetibili. Questa modifica mira a migliorare l’agilità e il controllo palla delle punte, offrendo un’opportunità per aggiornare i reparti offensivi senza costi aggiuntivi. La funzione è pensata per rendere le azioni offensive più imprevedibili e dinamiche durante le partite. È accessibile a tutti i giocatori e può essere utilizzata più volte, senza limitazioni temporali.

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EA Sports introduce un’opportunità di massa per aggiornare i reparti offensivi. È ufficialmente disponibile “La trottola”, una nuova Evoluzione totalmente gratuita progettata per stravolgere l’agilità e il controllo palla nello stretto delle tue punte. La vera sorpresa? La sfida può essere completata per ben cinque volte. Analizziamo tutti i dettagli, i requisiti e i miglioramenti. Nelle partite più bloccate di Ultimate Team, avere giocatori capaci di girarsi in un fazzoletto d’area e calciare prima dell’intervento dei difensori centrali è un fattore determinante. L’Evoluzione “La trottola” punta esattamente su questo aspetto, applicando piccoli ma cruciali ritocchi mirati alle statistiche di dribbling e finalizzazione. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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