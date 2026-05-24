FC 26 SCATTO E BRIO | LA NUOVA EVO PER ESTERNI ED ATTACCANTI AGILI DA COMPLETARE DUE VOLTE Dash & Dazzle

Da imiglioridififa.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

EA Sports ha presentato FC 26, la nuova versione del videogioco di calcio, con un focus su uno stile di gioco più dinamico per esterni e attaccanti agili. La modalità “Scatto e Brio” permette di completare due azioni, chiamate Dash e Dazzle, per migliorare il controllo palla e le capacità offensive. La novità mira a rendere più fluido e reattivo il movimento dei giocatori, offrendo nuove possibilità tattiche durante le partite. La piattaforma sarà disponibile su più dispositivi e include aggiornamenti grafici e di gameplay.

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Un concentrato di PlayStyle per rivoluzionare il controllo palla. EA Sports ha ufficialmente rilasciato “Scatto e brio”, una nuova Evoluzione a basso costo che punta a stravolgere la fluidità in-game dei tuoi giocatori, aggiungendo un pacchetto imponente di stili di gioco per la velocità e la protezione della sfera. La particolarità? La sfida è ripetibile per ben due volte. Analizziamo costi, requisiti e miglioramenti. Nelle dinamiche competitive di Ultimate Team, possedere giocatori capaci di mantenere il pallone incollato al piede sotto pressione e di scattare nello stretto è fondamentale. La nuova Evoluzione “Scatto e brio” non si concentra sul classico boost massiccio alle statistiche numeriche, ma punta a riscrivere il rendimento sul campo della carta riempiendo la sua bacheca di PlayStyle fondamentali per il meta attuale. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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