FC 26 SCATTO E BRIO | LA NUOVA EVO PER ESTERNI ED ATTACCANTI AGILI DA COMPLETARE DUE VOLTE Dash & Dazzle
EA Sports ha presentato FC 26, la nuova versione del videogioco di calcio, con un focus su uno stile di gioco più dinamico per esterni e attaccanti agili. La modalità “Scatto e Brio” permette di completare due azioni, chiamate Dash e Dazzle, per migliorare il controllo palla e le capacità offensive. La novità mira a rendere più fluido e reattivo il movimento dei giocatori, offrendo nuove possibilità tattiche durante le partite. La piattaforma sarà disponibile su più dispositivi e include aggiornamenti grafici e di gameplay.
Un concentrato di PlayStyle per rivoluzionare il controllo palla. EA Sports ha ufficialmente rilasciato “Scatto e brio”, una nuova Evoluzione a basso costo che punta a stravolgere la fluidità in-game dei tuoi giocatori, aggiungendo un pacchetto imponente di stili di gioco per la velocità e la protezione della sfera. La particolarità? La sfida è ripetibile per ben due volte. Analizziamo costi, requisiti e miglioramenti. Nelle dinamiche competitive di Ultimate Team, possedere giocatori capaci di mantenere il pallone incollato al piede sotto pressione e di scattare nello stretto è fondamentale. La nuova Evoluzione “Scatto e brio” non si concentra sul classico boost massiccio alle statistiche numeriche, ma punta a riscrivere il rendimento sul campo della carta riempiendo la sua bacheca di PlayStyle fondamentali per il meta attuale. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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