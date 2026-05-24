FC 26 SCATTO E BRIO | LA NUOVA EVO PER ESTERNI ED ATTACCANTI AGILI DA COMPLETARE DUE VOLTE Dash & Dazzle

Notizia in breve

EA Sports ha presentato FC 26, la nuova versione del videogioco di calcio, con un focus su uno stile di gioco più dinamico per esterni e attaccanti agili. La modalità “Scatto e Brio” permette di completare due azioni, chiamate Dash e Dazzle, per migliorare il controllo palla e le capacità offensive. La novità mira a rendere più fluido e reattivo il movimento dei giocatori, offrendo nuove possibilità tattiche durante le partite. La piattaforma sarà disponibile su più dispositivi e include aggiornamenti grafici e di gameplay.