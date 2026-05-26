FC 26 SHOWDOWN LIGA F | CHI SCEGLIERE TRA EMMA RAMÍREZ E GIO GARBELINI?

Notizia in breve

Nella Liga F, la divisione calcistica femminile spagnola, si scontrano due giocatrici in un evento Showdown di Ultimate Team. La sfida coinvolge Emma Ramírez e Gio Garbelini, entrambe protagoniste di un confronto diretto con premi e riconoscimenti in gioco. La competizione ha attirato l’attenzione dei fan, che attendono di conoscere quale delle due sarà scelta come protagonista di questa speciale modalità di gioco.