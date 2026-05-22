FC 26 SHOWDOWN LALIGA | CHI SCEGLIERE TRA AZZEDINE OUNAHI E GERMÁN VALERA?

Da imiglioridififa.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima giornata del campionato spagnolo ha acceso una sfida intensa tra due giocatori nella modalità Ultimate Team. La partita è decisa da un confronto diretto tra due calciatori: uno che ha già ottenuto notorietà e un altro che si sta facendo strada. La tensione cresce mentre si attendono le scelte di chi deve decidere quale tra i due inserire nella propria squadra. La sfida si svolge nel contesto di una lotta per la salvezza, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse alla partita.

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L’ultima giornata del campionato spagnolo si infiamma con uno scontro salvezza drammatico che sbarca direttamente su Ultimate Team. EA Sports ha ufficialmente rilasciato una doppia Sfida Creazione Rosa “Showdown” dedicata al decisivo incrocio di LALIGA tra il Girona e l’Elche. A sfidarsi a suon di statistiche ci sono il regista marocchino Azzedine Ounahi (90 OVR) e l’esterno spagnolo Germán Valera (90 OVR). Scopriamo requisiti, costi e l’analisi per scegliere la carta migliore. Le sfide Showdown continuano a dominare la scena su FC 26, offrendo la possibilità di scommettere sui match più caldi del calcio reale. Questa volta i riflettori sono puntati sullo stadio Montilivi, dove va in scena una sfida da dentro o fuori per la permanenza nella massima serie. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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