FC 26 SHOWDOWN PLAYOFF CHAMPIONSHIP | CHI SCEGLIERE TRA AIDAN MORRIS E RYAN GILES?

EA Sports ha annunciato il rilascio di una doppia Sfida Creazione Rosa “Showdown” dedicata alla finale dei Playoff di EFL Championship. L’evento permette di scegliere tra due giocatori, Aidan Morris e Ryan Giles, protagonisti di questa sfida virtuale. La modalità è disponibile in occasione della finale che determina la promozione in Premier League, offrendo ai giocatori la possibilità di affrontare questa partita speciale con due dei protagonisti più in vista della competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

EA Sports ha ufficialmente rilasciato una doppia Sfida Creazione Rosa “Showdown” dedicata alla finalissima dei Playoff di EFL Championship per la promozione in Premier League. A sfidarsi sulla trequarti virtuale sono lo statunitense Aidan Morris (90 OVR) del Middlesbrough e l’inglese Ryan Giles (90 OVR) dell’Hull City. Chi vince sul campo riceverà un prezioso upgrade di +2 nelle statistiche. Analizziamo requisiti, costi e quale carta sbloccare. Il formato Showdown si conferma uno dei più avvincenti di FC 26, legando i destini delle carte del tuo club a un match da dentro o fuori nella realtà. Questa volta i riflettori sono puntati sulla leggendaria finale di Wembley: sia Aidan Morris che Ryan Giles partono da un solidissimo 90 OVR di base, ma solo uno dei due otterrà il potenziamento massimo a quota 92. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, SHOWDOWN PLAYOFF CHAMPIONSHIP: CHI SCEGLIERE TRA AIDAN MORRIS E RYAN GILES? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PICKING Georgia vs Alabama | SEC Championship Prediction Sullo stesso argomento Leggi anche: FC 26, SHOWDOWN CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE: CHI SCEGLIERE TRA JULE BRAND E KIKA NAZARETH? FC 26 Showdown Arkema PL: Bussy vs Svava! Chi scegliere per il super upgrade dinamico?Le due carte partono da una valutazione di 89 OVR e hanno costi estremamente contenuti. FC 26, SHOWDOWN LALIGA: GURUZETA VS FER LÓPEZ, CHI SI PRENDERÀ IL +2?Il campionato spagnolo si infiamma su Ultimate Team. EA Sports ha rilasciato le Sfide Creazione Rosa Showdown dedicate a Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) e ... imiglioridififa.com FC 26 Showdown Nazionali: Italia vs Irlanda del Nord – Chi merita il +2?Il clima si scalda per i play-off internazionali e FC 26 accende la sfida con il nuovo duello Showdown. Da una parte il nerazzurro Davide Frattesi, dall’altra il talento del Liverpool Conor Bradley. imiglioridififa.com