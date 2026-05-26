EA Sports ha lanciato una Sfida Creazione Rosa “Fine di un’era” dedicata a Niklas Süle, che lascia il calcio professionistico. La sfida permette di sbloccare il difensore con un overall di 91. Süle ha annunciato il ritiro, lasciando il calcio di alto livello. La sfida è disponibile in Ultimate Team per un tempo limitato.

Un pilastro insuperabile della Bundesliga saluta il calcio che conta e sbarca su Ultimate Team. EA Sports ha ufficialmente rilasciato una Sfida Creazione Rosa “Fine di un’era” (End of an Era) interamente dedicata a Niklas Süle. Una versione monumentale da 91 OVR che celebra la strapotenza fisica e la sorprendente duttilità del centrale tedesco. Analizziamo dettagli, statistiche, costi e requisiti delle 2 sole sfide necessarie per riscattarlo. Nelle dinamiche del meta di FC 26, i difensori capaci di unire una stazza imponente a una velocità di rincorsa eccellente sono merce rarissima. La nuova carta speciale di Niklas Süle (91 OVR) si presenta esattamente così: un vero e proprio muro umano in grado di blindare la retroguardia o di essere adattato sulla fascia per arginare le ali più veloci del gioco. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, END OF AN ERA NIKLAS SÜLE: COME SBLOCCARE IL GIGANTE DIFENSIVO DA 91 OVR

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