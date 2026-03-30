I viaggi del Giornale a El Alamein e il Cairo con Fausto Biloslavo

Il Giornale ha organizzato un viaggio a El Alamein e al Cairo con Fausto Biloslavo, coinvolgendo i paracadutisti in congedo della Folgore. La visita ha permesso di visitare i luoghi dove si sono svolti eventi significativi della storia militare italiana durante la Seconda guerra mondiale. Il percorso ha incluso siti commemorativi e zone di battaglia di quegli anni.

Un viaggio unico, al fianco dei paracadudisti in congedo della Folgore, nei luoghi dove si è scritta una delle pagine più intense della storia militare italiana. In occasione dell’anniversario della battaglia di El Alamein, dal 16 al 19 ottobre 2026, prende vita un’esperienza straordinaria nel cuore del deserto egiziano, arricchita dalla presenza d’eccezione di Fausto Biloslavo. Inviato di guerra tra i più autorevoli del panorama italiano, Biloslavo ha raccontato i principali conflitti contemporanei direttamente dal fronte. La sua partecipazione rappresenta il cuore pulsante del viaggio: attraverso i suoi racconti, le analisi e le testimonianze dirette, ogni tappa acquista profondità, trasformandosi in un’occasione unica per comprendere davvero il significato storico e umano dei luoghi visitati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I viaggi del Giornale a El Alamein e il Cairo con Fausto Biloslavo Articoli correlati Con la Folgore a El Alamein: viaggio nella storia con Fausto BiloslavoUn viaggio unico, al fianco della Folgore, nei luoghi dove si è scritta una delle pagine più intense della storia militare italiana. Giornata del Ricordo, FdI presenta il nuovo volume di Fausto BiloslavoIn occasione della Giornata del Ricordo, sabato 14 febbraio, a Modena, si terrà la presentazione del nuovo volume del giornalista e scrittore Fausto... Approfondimenti e contenuti su Fausto Biloslavo Argomenti discussi: I viaggi del Giornale a El Alamein e il Cairo con Fausto Biloslavo. Con la Folgore a El Alamein: viaggio nella storia con Fausto BiloslavoDal 16 al 19 ottobre 2026: tra memoria, deserto e il racconto del nostro inviato Fausto Biloslavo ... msn.com Lago e storia: weekend sul Garda con Fausto BiloslavoCon la guida d’eccezione di Fausto Biloslavo. Dal 17 al 19 aprile 2026 con i viaggi de il Giornale tra Salò, il Vittoriale, Manerba del Garda, Gargnano, Gardone Riviera, Sirmione e Desenzano ... ilgiornale.it