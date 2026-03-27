Un viaggio storico accompagna i lettori nei luoghi di El Alamein, dove si sono combattute battaglie decisive della campagna nel deserto. La narrazione si concentra sulla presenza della divisione Folgore, protagonista di quegli scontri, e si sviluppa attraverso ricostruzioni e testimonianze che ripercorrono gli eventi più significativi di quei giorni.

Un viaggio unico, al fianco della Folgore, nei luoghi dove si è scritta una delle pagine più intense della storia militare italiana. In occasione dell’anniversario della battaglia di El Alamein, dal 16 al 19 ottobre, prende vita un’esperienza straordinaria nel cuore del deserto egiziano, arricchita dalla presenza d’eccezione di Fausto Biloslavo. Inviato di guerra tra i più autorevoli del panorama italiano, Biloslavo ha raccontato i principali conflitti contemporanei direttamente dal fronte. La sua partecipazione rappresenta il cuore pulsante del viaggio: attraverso i suoi racconti, le analisi e le testimonianze dirette, ogni tappa acquista profondità, trasformandosi in un’occasione unica per comprendere davvero il significato storico e umano dei luoghi visitati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Con la Folgore a El Alamein: viaggio nella storia con Fausto Biloslavo

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