Vigor Senigallia il diesse Roberto Moroni | Ha voluto fare una sorpresa ai compagni Toh chi si rivede | capitan Pesaresi torna ad allenarsi | Denis si è messo subito all’opera ha entusiasmo

Il capitano della Vigor Senigallia, Denis Pesaresi, si è ripresentato agli allenamenti dopo un periodo di inattività, suscitando sorpresa tra i compagni. Il direttore sportivo Roberto Moroni ha commentato che Pesaresi ha deciso di tornare per fare una sorpresa alla squadra e ha evidenziato il suo entusiasmo e la volontà di mettersi immediatamente in movimento.

Guarda un po’ chi si rivede. Il capitano della Vigor Denis Pesaresi torna ad allenarsi dopo mesi di stop forzato. Una notizia splendida che carica ulteriormente la squadra e tutto l’ambiente a pochi giorni dal difficile match casalingo contro L’Aquila dell’ex Riccardo Pandolfi. Andando con ordine: la voce del gradito ritorno al campo della bandiera vigorina si era diffusa, tra i tifosi, nelle ultime ore. Le sensazioni positive ed il cauto ottimismo sono ora realtà. A confermarlo è proprio il direttore sportivo rossoblu Roberto Moroni che afferma: "I primi allenamenti si stanno facendo sentire dopo tutto questo tempo, ma Denis sta tornando - scherza il dirigente rossoblu -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

