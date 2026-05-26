Fassi conquista USA e infrastrutture | il piano per dominare il mercato
Fassi ha annunciato l'acquisizione di una società statunitense specializzata in infrastrutture, con l’obiettivo di espandersi nel mercato americano. L’operazione prevede l’integrazione di Barin, una società di carpenteria metallica, nel gruppo. Questa mossa mira a rafforzare la presenza negli Stati Uniti e a consolidare la produzione nel settore delle infrastrutture. Non sono stati forniti dettagli sui margini di profitto o sui tempi di completamento dell’operazione.
? Punti chiave Come influirà l'integrazione di Barin sui margini del gruppo Fassi?. Perché il controllo della carpenteria metallica è vitale per la produzione?. Quali rischi comporta la gestione di 150 centri di servizio americani?. Come cambierà il bilancio con l'ingresso nel settore delle infrastrutture?.? In Breve Fascan International registra nel 2025 un fatturato superiore ai 50 milioni di dollari.. Acquisizione Barin di Cittadella per diversificare verso la manutenzione infrastrutturale pubblica.. Integrazione di Tecnove di Novellara avvenuta nel dicembre 2025 per controllo filiera.. Rete distributiva americana conta già 150 centri di servizio e dealer locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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