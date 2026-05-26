Fassi conquista USA e infrastrutture | il piano per dominare il mercato

Notizia in breve

Fassi ha annunciato l'acquisizione di una società statunitense specializzata in infrastrutture, con l’obiettivo di espandersi nel mercato americano. L’operazione prevede l’integrazione di Barin, una società di carpenteria metallica, nel gruppo. Questa mossa mira a rafforzare la presenza negli Stati Uniti e a consolidare la produzione nel settore delle infrastrutture. Non sono stati forniti dettagli sui margini di profitto o sui tempi di completamento dell’operazione.