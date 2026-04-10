Amazon sfida l’AI | piano da 200 miliardi per dominare il mercato

Amazon ha annunciato un piano di investimenti da 200 miliardi di dollari nel 2026, focalizzato sull’espansione delle infrastrutture e sull’intelligenza artificiale. Il CEO dell’azienda ha illustrato questa strategia di crescita, che mira a rafforzare la presenza nel settore tecnologico e a competere con altri grandi attori del mercato. La decisione rappresenta un impegno concreto per espandere le capacità di sviluppo e innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale.

Andy Jassy ha delineato una strategia di espansione massiccia per Amazon, puntando su investimenti infrastrutturali da 200 miliardi di dollari nel 2026 per dominare il mercato dell’intelligenza artificiale. Il piano si inserisce in un quadro finanziario che nel 2025 ha la società generare ricavi per 717 miliardi di dollari, con un margine operativo del 11,2% e un risultato operativo pari a 80 miliardi di dollari. Le cifre pubblicate nella lettera annuale agli azionisti rivelano una struttura aziendale capace di assorbire grandi flussi di cassa per alimentare la crescita futura. Mentre il comparto retail si attesta su valori prossimi ai 600 miliardi di dollari, il segmento AWS mostra una progressione del 20%, raggiungendo i 15 miliardi di dollari di ricavi su base annua. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amazon sfida l’AI: piano da 200 miliardi per dominare il mercato La sfida da 180 miliardi di dollari di Google per dominare l’Intelligenza artificialeAlphabet, la parent company di Google, ha lanciato per il 2026 un progetto colossale di investimenti sull’intelligenza artificiale che mostra tanto... Amazon scommette 200 miliardi su nuovi servizi: il colpo di spettacolo che mette a rischio i mercati globaliAmazon ha annunciato un nuovo colpo di spettacolo: un investimento di 200 miliardi di dollari nel 2026, un piano ambizioso che sembra far tremare i... Temi più discussi: Amazon sfida Starlink e tratta per acquisire GlobalStar: valutazione da 9 miliardi; Bezos sfida ancora Musk: Amazon vuole i satelliti di Globalstar, trattativa da 9 miliardi; Amazon sfida Starlink e punta Globalstar. Ma il nodo Apple complica l’operazione; Connettività satellitare, Amazon Leo conquista Delta e supera Starlink. Amazon Leo sfida Starlink con una nuova costellazione satellitare e rivoluziona l’accesso globale a internetAmazon Leo, la nuova rete satellitare pronta al debutto commerciale nel 2026 Il sistema di connessione satellitare Amazon Leo, evoluzione del Project ... assodigitale.it Amazon tratta l’acquisto di Globalstar da 9 miliardi: sfida a Starlink nella corsa ai satellitiSecondo il Financial Times Amazon è in trattative per acquisire Globalstar, gruppo di telecomunicazioni satellitari, di cui Apple detiene il 20%. Operazione da 9 miliardi per sfidare Starlink nel merc ... msn.com Amazon Leo prepara la sfida con Starlink di SpaceX - facebook.com facebook Amazon Leo sarà disponibile a breve: sfida lanciata a Starlink x.com