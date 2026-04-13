Il Gruppo Fassi cresce negli Usa | acquisita la Fascan International

Il Gruppo Fassi, specializzato in soluzioni per l’elevazione, ha annunciato l’acquisizione della Fascan International, azienda statunitense. L’operazione si inserisce nel piano di espansione del gruppo nel mercato americano. La Fascan International si occupa di produzione di piattaforme aeree e autocarri specializzati. L’accordo è stato formalizzato nei giorni scorsi e coinvolge team e risorse delle due società. La firma dell’atto rappresenta un passo importante per il rafforzamento del gruppo in Nord America.

Fassi Group, leader globale nella progettazione e costruzione di soluzioni per l’elevazione con oltre 60 anni di storia, acquisisce il 100% di Fascan International, storico importatore e distributore negli Stati Uniti dei prodotti a marchio Fassi e Jekko, azienda italiana di cui Fassi Group è socio e partner strategico. Forte di una rete di 150 centri di servizio e dealer locali sul territorio americano ed un fatturato che nel 2025 ha superato i 50 milioni di dollari, Fascan consentirà al Gruppo Fassi di rafforzare la propria presenza capillare e capacità distributiva della gamma di prodotti e soluzioni, investendo al contempo nei servizi di montaggio, manutenzione, spare parts e aftermarket.🔗 Leggi su Bergamonews.it “The Reach” di Luca Caserta vincitore negli Usa al Burbank International Film Festival e al Sedona International Film FestivalIl film del pluripremiato regista veronese tratto da Stephen King con la canzone di Bruce Springsteen insignito del Best Foreign Short Film e del... Il Gruppo Sebino arriva in città: acquisita la Ave AntincendiIl Gruppo Sebino espande i propri confini e sceglie Jesi per consolidare la sua presenza nel Centro-Sud.