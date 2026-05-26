Fasoli proclamato sindaco di Mandello | ecco la sua squadra

Da leccotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il nuovo mandato del sindaco di Mandello è stato ufficialmente confermato, prolungando la sua presenza in carica di altri cinque anni. Con questa elezione, l’amministrazione raggiunge un totale di quindici anni di gestione. La squadra del sindaco è stata annunciata con i nomi dei componenti, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le modalità di nomina. La proclamazione è avvenuta nelle ultime ore, confermando la continuità amministrativa nel Comune.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sindaco per altri cinque anni, che porteranno il computo totale a ben quindici di amministrazione targata Riccardo Fasoli. A Mandello il giorno dopo la chiusura dei seggi è quello delle riflessioni sul voto, il cui esito è apparso netto come forse non ci si aspettava.Il doppio dei votiLa lista. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Riccardo Fasoli confermato a MandelloRiccardo Fasoli è stato riconfermato sindaco a Mandello del Lario con il sostegno del centrodestra.

Mandello, Fasoli raccoglie l'assist di Mariani: "Sì al confronto"Il sindaco uscente di Mandello ha risposto positivamente all'invito del suo avversario a partecipare a un confronto pubblico.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web