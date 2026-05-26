Fasoli proclamato sindaco di Mandello | ecco la sua squadra

Notizia in breve

Il nuovo mandato del sindaco di Mandello è stato ufficialmente confermato, prolungando la sua presenza in carica di altri cinque anni. Con questa elezione, l’amministrazione raggiunge un totale di quindici anni di gestione. La squadra del sindaco è stata annunciata con i nomi dei componenti, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le modalità di nomina. La proclamazione è avvenuta nelle ultime ore, confermando la continuità amministrativa nel Comune.