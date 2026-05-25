Riccardo Fasoli confermato a Mandello

Notizia in breve

Riccardo Fasoli è stato riconfermato sindaco a Mandello del Lario con il sostegno del centrodestra. Ha ottenuto il 55% delle preferenze, superando Riccardo Mariani, che aveva ricoperto il ruolo per dieci anni. La vittoria è stata sancita con circa 1.200 voti di scarto. Le schede valide sono state circa 2.200 su 3.000 elettori chiamati alle urne. Fasoli mantiene così il suo terzo mandato consecutivo.