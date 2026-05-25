Riccardo Fasoli confermato a Mandello

Da leccotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Riccardo Fasoli è stato riconfermato sindaco a Mandello del Lario con il sostegno del centrodestra. Ha ottenuto il 55% delle preferenze, superando Riccardo Mariani, che aveva ricoperto il ruolo per dieci anni. La vittoria è stata sancita con circa 1.200 voti di scarto. Le schede valide sono state circa 2.200 su 3.000 elettori chiamati alle urne. Fasoli mantiene così il suo terzo mandato consecutivo.

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Riccardo Fasoli confermato sindaco a Mandello del Lario: il sindaco uscente, sostenuto dal centrodestra, ottiene il terzo mandato consecutivo battendo Riccardo Mariani, già sindaco del paese per dieci anni. Manca ancora il dato defintivo, ma Mariani ha già rivolto i propri complimenti allo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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