Riccardo Fasoli confermato a Mandello
Riccardo Fasoli è stato riconfermato sindaco a Mandello del Lario con il sostegno del centrodestra. Ha ottenuto il 55% delle preferenze, superando Riccardo Mariani, che aveva ricoperto il ruolo per dieci anni. La vittoria è stata sancita con circa 1.200 voti di scarto. Le schede valide sono state circa 2.200 su 3.000 elettori chiamati alle urne. Fasoli mantiene così il suo terzo mandato consecutivo.
Riccardo Fasoli confermato sindaco a Mandello del Lario: il sindaco uscente, sostenuto dal centrodestra, ottiene il terzo mandato consecutivo battendo Riccardo Mariani, già sindaco del paese per dieci anni. Manca ancora il dato defintivo, ma Mariani ha già rivolto i propri complimenti allo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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