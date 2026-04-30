Mandello Fasoli raccoglie l' assist di Mariani | Sì al confronto

Il sindaco uscente di Mandello ha risposto positivamente all'invito del suo avversario a partecipare a un confronto pubblico. La proposta è stata avanzata mercoledì e riguarda un dibattito tra i due candidati. Fasoli ha dichiarato di essere disponibile a confrontarsi con l’altro candidato in un incontro aperto alla cittadinanza. La decisione arriva in un momento di campagna elettorale, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità.

Il sindaco uscente Riccardo Fasoli accoglie e raccoglie l'invito giunto nella giornata di ieri, mercoledì, dallo sfidante Riccardo Mariani: sì al confronto pubblico.I due, che l'hanno già occupata dieci anni ciascuno e complessivamente sono alla guida di Mandello da vent'anni, sono candidati alla.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni a Mandello: Mariani invita Fasoli a un confronto all'americana