Fasano buon traino dalle liste Definito il consiglio la civica di Padovano la più suffragata

Notizia in breve

Il neo sindaco di Gallipoli ha ottenuto il 51,33% dei voti al primo turno, portandolo alla guida della città dopo 26 anni. Le liste a sostegno hanno contribuito al risultato, con la civica di Padovano che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. La vittoria consente al candidato di evitare il secondo turno e di assumere ufficialmente l’incarico. Nessun altro candidato ha superato la soglia del 50%, rendendo immediata la proclamazione.