Fasano buon traino dalle liste Definito il consiglio la civica di Padovano la più suffragata
Il neo sindaco di Gallipoli ha ottenuto il 51,33% dei voti al primo turno, portandolo alla guida della città dopo 26 anni. Le liste a sostegno hanno contribuito al risultato, con la civica di Padovano che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. La vittoria consente al candidato di evitare il secondo turno e di assumere ufficialmente l’incarico. Nessun altro candidato ha superato la soglia del 50%, rendendo immediata la proclamazione.
GALLIPOLI - Può gioire il neo sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano, per il risultato elettorale centrato al primo turno, con il 51,33 per cento dei consensi, che lo proietta verso il ritorno alla guida amministrativa della città dopo ben 26 anni. Stamattina un primo giro di saluti negli uffici. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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