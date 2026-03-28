A Gallipoli, le elezioni comunali vedono candidature di peso con consiglieri uscenti ed ex candidati che cercano di assicurarsi un ruolo nel prossimo consiglio comunale. Nelle liste in corsa, Fasano e Coronese presentano candidati con un certo peso, mentre Piteo si concentra sugli uscenti e Padovano valuta attentamente un possibile quarto polo. La campagna elettorale si svolge tra le diverse forze politiche in vista delle elezioni.

Gallipoli Futura lavora alle civiche Castello, Faro e Con Fasano sindaco. Di Mattina punta su Ugo Ghiaccio, Mino Chianella e Nicola Piro. Quintana prepara il ritorno di Teresina Perrone e Carroccia. La professoressa Suez con Alleanza per Gallipoli. Cantiere 73014 con volti nuovi smentisce per ora l’ingresso di Mino Nazaro GALLIPOLI – Liste forti, tra consiglieri uscenti ed ex candidati alla ricerca di un posto all’ombra di Palazzo Balsamo. Programmi in itinere e manovre ancora in evoluzione, sino agli ultimi giorni che porteranno alla presentazione di coalizioni e candidati alla fine del mese di aprile. Dopo aver espresso la pregiudiziale... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Fasano e Coronese, liste forti. Piteo punta sugli uscenti e Padovano “mastica” il quarto polo

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