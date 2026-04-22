Coronese Fasano e Piteo liste al rush finale Caiffa con Padovano Decaro schiera la sua civica

A poche settimane dalla scadenza, le liste dei candidati sindaci a Gallipoli sono in fase di definizione. Tra le coalizioni che sostengono i vari aspiranti, ci sono alcune variazioni e riserve da chiarire, mentre le forze politiche si preparano a presentare le proprie candidature ufficiali. Tra i nomi in corsa, spiccano quelli di Silvia Coronese, sostenuta da una coalizione di centrosinistra, e altri ancora da ufficializzare nelle prossime settimane.

GALLIPOLI – Ultimi tasselli da incastonare, con qualche defezione dell’ultim’ora o qualche riserva ancora da sciogliere, ed è già rush finale per completare le liste a sostegno delle candidature degli aspiranti sindaci delle tre coalizioni in campo: Silvia Coronese per Alleanza per Gallipoli.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Fasano e Coronese, liste forti. Piteo punta sugli uscenti e Padovano “mastica” il quarto polo Più forza per Piteo, centrosinistra al bivio. Padovano: “Mai parlato di primarie”Dopo il primo incontro interlocutorio della coalizione uscente si attendono le prime decisioni. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Coronese, Fasano e Piteo, liste al rush finale. Caiffa con Padovano, Decaro schiera la sua civica. Coronese, Fasano e Piteo, liste al rush finale. Caiffa con Padovano, Decaro schiera la sua civicaGALLIPOLI – Ultimi tasselli da incastonare, con qualche defezione dell’ultim’ora o qualche riserva ancora da sciogliere, ed è già rush finale per completare le liste a sostegno delle candidature degli ... lecceprima.it Elezioni amministrative Gallipoli: Tony Piteo candidato per il Pd e Flavio Fasano per il fronte civico di centrodestraElezioni amministrative: la sfida per il governo di Gallipoli entra nel vivo con due candidature destinate a polarizzare il confronto politico cittadino: da una parte il centrosinistra guidato dal ... quotidianodipuglia.it