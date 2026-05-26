Farmaci privatizzazione e affari Ecco perché un’altra medicina è necessaria | Agnoletto presenta il suo nuovo saggio edito da Paper First

Vittorio Agnoletto ha pubblicato un nuovo saggio, edito da Paper First, che analizza il rapporto tra farmaci, privatizzazione e interessi economici nel settore sanitario. Il libro evidenzia come l’industria della salute sia influenzata da logiche di profitto e affari, ponendo l’accento sulla necessità di un’altra medicina. La Costituzione garantisce il diritto universale alla tutela della salute e alle cure per chi è in difficoltà, ma il testo sottolinea come questo diritto sia spesso messo a rischio.

L’INDUSTRIA DELLA SALUTE di Vittorio Agnoletto Farmaci, privatizzazione e affari. Ecco perché un’altra medicina è necessaria La nostra Costituzione riconosce la tutela della salute come diritto universale e garantisce le cure agli indigenti. Ma oggi la possibilità di curarsi appare sempre più dipendente dalla dimensione del singolo portafoglio. Quotidianamente vengono riportate notizie di lunghe liste d’attesa e di cittadini che rinunciano a curarsi, ma raramente si va oltre la cronaca, alla ricerca delle cause e delle responsabilità di tale situazione. La sanità, dalla cura all’assistenza e ai farmaci, costituisce oggi uno dei principali mercati mondiali che coinvolge grandi realtà industriali e fondi finanziari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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