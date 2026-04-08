Dalila Kayros presenta a Bergamo il suo nuovo album | Un’altra realtà è possibile

Il 11 aprile, la performer sarda Dalila Kayros si esibirà all’Ink Club di Bergamo per presentare il suo nuovo album intitolato «Khtonie». L’evento fa parte di un tour promozionale e sarà l’occasione per ascoltare dal vivo le tracce del lavoro discografico, sviluppato con una collaborazione artistica specifica. L’album porta il titolo «Un’altra realtà è possibile» e la performance sarà dedicata alla sua interpretazione dal vivo.

Intervista. L’11 aprile la performer sarda si esibirà all’Ink Club con «Khtonie», un lavoro sviluppato con Danilo Casti che esplora la dimensione più profonda del suono Non è musica che si lascia addomesticare, né tantomeno ridurre a coordinate familiari o a categorie rassicuranti. Il lavoro di Dalila Kayros si muove in una zona più ambigua e fertile in cui la voce si trasforma in una materia viva, instabile, attraversata da tensioni che la portano a deformarsi, incrinarsi, espandersi. È un processo che non anela l’equilibrio, ma piuttosto una continua ridefinizione del suono come esperienza fisica e percettiva. Questo percorso si è costruito negli anni attraverso il dialogo con il compositore Danilo Casti, presenza determinante nella definizione di un linguaggio che intreccia elettronica, improvvisazione e ricerca performativa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dalila Kayros presenta a Bergamo il suo nuovo album: «Un’altra realtà è possibile» Leggi anche: Marco Ligabue presenta il suo nuovo album a Treviglio Harry Styles presenta il suo nuovo album con una performance in arrivo su NetflixLa star della musica sarà protagonista di uno show a Manchester che verrò poi trasmesso in streaming da domenica 8 marzo. Si parla di: Dalila Kayros - Ink Club - eventi. Dalila Kayros presenta a Bergamo il suo nuovo album: «Un’altra realtà è possibile»N on è musica che si lascia addomesticare, né tantomeno ridurre a coordinate familiari o a categorie rassicuranti. Il lavoro di Dalila Kayros si muove in una zona più ambigua e fertile in cui la voce ... ecodibergamo.it Dalila Kayros in concerto al Fabrik di Cagliari domani (sabato 21 marzo) alle 22 con Khthoniepoliticamentecorretto.com - Dalila Kayros in concerto al Fabrik di Cagliari domani (sabato 21 marzo) alle 22 con Khthonie ... politicamentecorretto.com