Sindacato SpA | l’autore Stefano D’Errico presenta il suo nuovo libro per Paper First

È disponibile in libreria il nuovo libro di Stefano D’Errico, intitolato “Sindacato S.p.A. Cgil, Cisl, Uil (e gli altri)”, pubblicato da Paper First. Il testo analizza i principali sindacati italiani, concentrandosi sulle loro strutture e funzioni. La pubblicazione si propone di offrire una panoramica dettagliata delle organizzazioni sindacali più rappresentative nel panorama nazionale. Il libro si rivolge a chi desidera comprendere meglio il ruolo e le dinamiche di queste sigle.

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