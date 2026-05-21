Sindacato SpA | l’autore Stefano D’Errico presenta il suo nuovo libro per Paper First
È disponibile in libreria il nuovo libro di Stefano D’Errico, intitolato “Sindacato S.p.A. Cgil, Cisl, Uil (e gli altri)”, pubblicato da Paper First. Il testo analizza i principali sindacati italiani, concentrandosi sulle loro strutture e funzioni. La pubblicazione si propone di offrire una panoramica dettagliata delle organizzazioni sindacali più rappresentative nel panorama nazionale. Il libro si rivolge a chi desidera comprendere meglio il ruolo e le dinamiche di queste sigle.
In libreria per Paper First il libro di Stefano D’Errico “Sindacato S.p.A. Cgil, Cisl, Uil (e gli altri). Diktat, affari e miracoli della nuova casta”. Più di 3,5 miliardi l’anno dallo Stato fra moneta sonante e vantaggi vari (fiscali e non solo) per Cgil, Cisl, Uil (e anche le sigle minori come l’Ugl). Denaro pubblico per pensioni d’oro, Caf, patronati, Onlus, corsi, formazione professionale, stipendi e contributi per migliaia di distaccati dal lavoro. Le sigle sindacali inoltre gestiscono i fondi pensione, sono collegate con banche, holding, cooperative, comitati d’affari, strutture sanitarie convenzionate, però non devono neanche presentare un bilancio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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