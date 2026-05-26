Farmaci nel 730 cosa si può scaricare | occhio allo scontrino parlante

Da ilgiornale.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel periodo della dichiarazione dei redditi, è importante sapere che i farmaci acquistati possono essere inseriti nel modello 730. Per farlo correttamente, bisogna fare attenzione allo scontrino parlante, che indica chiaramente i dati necessari per la detrazione. L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli precompilati, pronti per essere inviati online a partire da questo mese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci troviamo nel pieno periodo della dichiarazione dei redditi. Agenzia delle Entrate ha reso accessibili i modelli precompilati inviabili online a partire da questo mese. Una voce molto importante in sede di compilazione è proprio quella relativa alle spese affrontate per acquistare farmaci e presidi. Tali spese, infatti, possono ottenere una detrazione Irpef del 19%. Perché questo sia possibile, però, serve che le farmacie abbiano rilasciato il cosiddetto scontrino parlante. Ossia uno scontrino che, a differenza di quelli comuni, riporti i dati fiscali dell'acquirente e il dettaglio specifico dei prodotti sanitari acquistati. Grazie a questa tipologia di scontrino, in cui è incluso anche il codice fiscale di chi ha acquistato, è possibile scaricare la spesa sostenuta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

farmaci nel 730 cosa si pu242 scaricare occhio allo scontrino parlante
© Ilgiornale.it - Farmaci nel 730, cosa si può scaricare: occhio allo scontrino parlante
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Esenzione ticket sanitario 2026: chi ne ha diritto e come richiederla passo dopo passo

Video Esenzione ticket sanitario 2026: chi ne ha diritto e come richiederla passo dopo passo

Notizie e thread social correlati

Farmaci detraibili nel Modello 730/2026, quanto spetta di rimborso con lo scontrino parlanteNel Modello 730/2026, la detrazione dei farmaci rappresenta una delle voci più rilevanti nel calcolo del rimborso.

Dichiarazione dei redditi, quali farmaci sono detraibili e perché è importante lo scontrino parlanteDurante il periodo di dichiarazione dei redditi, i contribuenti devono considerare le spese sostenute per i farmaci, che possono essere detraibili.

Temi più discussi: Farmaci nel 730, cosa si può scaricare: occhio allo scontrino parlante; Farmaci detraibili nel Modello 730/2026, quanto spetta di rimborso con lo scontrino parlante; Dichiarazione dei redditi, quali farmaci sono detraibili e perché è importante lo scontrino parlante; Modello 730/2026, spese sanitarie e Sistema Tessera Sanitaria: quali spese non passano.

farmaci nel 730 cosaFarmaci nel 730, cosa si può scaricare: occhio allo scontrino parlanteDetrazione Irpef al 19% oltre la franchigia di 129,11 euro. Esclusi integratori e cosmetici, ammessi farmaci e dispositivi medici ... ilgiornale.it

farmaci nel 730 cosaFarmaci detraibili nel Modello 730/2026, quanto spetta di rimborso con lo scontrino parlanteDetrazione farmaci nel 730/2026: come funziona lo scontrino parlante, che prodotti rientrano, la franchigia e le regole sui contanti ... quifinanza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web