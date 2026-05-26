Farmaci nel 730 cosa si può scaricare | occhio allo scontrino parlante

Nel periodo della dichiarazione dei redditi, è importante sapere che i farmaci acquistati possono essere inseriti nel modello 730. Per farlo correttamente, bisogna fare attenzione allo scontrino parlante, che indica chiaramente i dati necessari per la detrazione. L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli precompilati, pronti per essere inviati online a partire da questo mese.

Ci troviamo nel pieno periodo della dichiarazione dei redditi. Agenzia delle Entrate ha reso accessibili i modelli precompilati inviabili online a partire da questo mese. Una voce molto importante in sede di compilazione è proprio quella relativa alle spese affrontate per acquistare farmaci e presidi. Tali spese, infatti, possono ottenere una detrazione Irpef del 19%. Perché questo sia possibile, però, serve che le farmacie abbiano rilasciato il cosiddetto scontrino parlante. Ossia uno scontrino che, a differenza di quelli comuni, riporti i dati fiscali dell'acquirente e il dettaglio specifico dei prodotti sanitari acquistati. Grazie a questa tipologia di scontrino, in cui è incluso anche il codice fiscale di chi ha acquistato, è possibile scaricare la spesa sostenuta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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